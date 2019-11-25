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المؤسسة العامة للحبوب تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام
http://almnatiq.net/?p=802434
المناطق - واس

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب عن انتهاء موسم استلام القمح المحلي للعام 1440 / 1441هـ، بتوريد صافي كمية (202,150) طن تم استلامها من (930) مزارعًا في (8) من فروعها بمختلف مناطق المملكة، بإجمالي قيمة (239,965,833) ريال، وتم صرف ما قيمته (154,846,006) ريالات مقابل (130,434) طن لعدد(561) مزارعًا على (6) دفعات، وجاري استكمال صرف باقي المبالغ المستحقة وفقا لإجراءات قفل الحساب التي يقوم بها المزارعين إلكترونياً بعد استكمالهم المستندات النظامية للصرف.
وأوضح معالي محافظ المؤسسة العامة للحبوب المهندس أحمد بن عبدالعزيز الفارس، إلى أن مناطق (الجوف، القصيم، تبوك، حائل)، كانت الأعلى توريدًا للقمح المحلي هذا الموسم، إذ تصدرت الجوف المناطق بإجمالي كمية (62.574) طن شكلت 31% من القمح المستلم، وتلتها القصيم (59,264) طن بنسبة 29%، ثم تبوك بكمية (30,718) طن بنسبة 15%، وحائل بكمية (26,830) طن بنسبة 13%، كما تم استلام كمية (10,668) طن في وادي الدواسر بنسبة 5.3%، وكمية (9,312) طن في الرياض بنسبة 4.6%، وكمية (2,439) طن في الخرج، وكمية (340) طن في الأحساء.
وكانت المؤسسة قد بدأت في استلام كميات القمح المحلي من المزارعين للموسم الحالي (1440 / 1441هـ) اعتبارًا من 3 شعبان 1440هـ الموافق 8 ابريل 2019م ، تنفيذا لقرار مجلس الوزراء رقم (66) بتاريخ 25 / 2 / 1437هـ الخاص بضوابط إيقاف زراعة الأعلاف الخضراء، والمتضمن تكليف المؤسسة بشراء القمح من المزارعين المؤهلين في حال اختيارهم زراعة القمح في مساحة لا تتجاوز (50) هكتار، وذلك لمدة خمس سنوات وبكمية (700) ألف طن كل عام كحد أقصى.
واستجابة لطلبات المزارعين قامت المؤسسة بتمديد فترة استلام القمح المحلي لمدة أسبوعين إضافيين إلي منتصف شهر نوفمبر الجاري بدلًا من نهاية أكتوبر 2019م ليتمكن المزارعين من استكمال تسليم ما لديهم من المحصول ووفقا للكميات المخصصة لهم.
وأضاف معاليه بأن حزمة الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها المؤسسة عبر موقعها الرسمي كان لها دور كبير في التسهيل على المزارعين وتنظيم عمليات الاستلام بمختلف فروع المؤسسة المخصصة للاستلام، وكذلك في تنظيم عمليات الصرف والمتابعة وتفاعل المؤسسة مع استفسارات المزارعين وحل أي مشاكل تواجههم، وقد مكنت الخدمات الإلكترونية المزارعين المستفيدين من اختيار مقر التوريد (الفرع)، وحجز المواعيد المناسبة، وتحديد بداية ونهاية أعمال التوريد المقررة لكل فرع من فروع المؤسسة، وهو ما أدى إلى سير عمليات الاستلام بشكل منظم وبكل سهولة ويسر، وانحصار الاستفسارات إلى (174) استفسارًا إلكترونيا تم التعامل معها.
وقد أظهرت بيانات قياس مدى رضا المزارعين عن الخدمات الإلكترونية المقدمة من قبل المؤسسة عن تصويت 83% من المزارعين المشاركين بأنها كانت “ممتازة”، و 9% “جيد جدًا”، و8% “متوسطة”.

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