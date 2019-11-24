أمين منطقة تبوك يصدر عدداً من القرارات الإدارية

المناطق - تبوك

أصدر أمين منطقة تبوك المهندس فارس بن مياح الشفق اليوم عدداً من القرارات الإدارية للتطوير الخدمات البلدية وذلك لرفع مستوى الأداء والاستفادة من الكفاءات بتكليف قيادات الأمانة، وقد اشملت على الآتي :

تكليف المهندس فيصل بن عواد الحويطي مساعداً لوكيل الخدمات ، تكليف المهندس عبدالرحمن بن عطالله العطوي رئيساً لبلدية المصيف ، تكليف المهندس يوسف سعيد العطوي وكيلاً للتنمية العمرانية ، تكليف الأستاذ سمير عبدالكريم الزهراني مديراً لإدارة حماية الشعب المرجانية ، تكليف المهندس عبدالعزيز محمد الخريصي مستشاراً للأمين لشئون تخطيط المنطقة ، تكليف المهندس وائل محمد البلوي مديراً لإدارة التشغيل والصيانة ، تكليف المهندس ذيب نجم العطوي مديراً لإدارة التخطيط العمراني ، تكليف المهندس خالد سليمان العطوي مديراً لقسم الكهرباء ، تكليف المهندس محمد سعود العطوي بالعمل بوكالة التعمير والمشاريع.