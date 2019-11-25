ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي

المناطق - الرياض

أوقفت النيابة العامة رجل أعمال متهمًا بقضية رشوة موظف حكومي بقيمة 75 مليون ريال لتمرير صفقة عقارات بقيمة 900 مليون ريال.

وأوقفت النيابة العامة رجل أعمال فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات، وفقاً لعكاظ.

وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.

وطالبت النيابة بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.