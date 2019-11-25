احدث الأخبار

ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي
أبرز المواد
 أمير مكة يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للتدريب التقني بالمنطقة
منطقة مكة المكرمة
 نائب أمير منطقة جازان يطلع على اداء ومنجزات النيابة العامة بالمنطقة
منطقة جازان
 محافظ ينبع يزور عدد من المشروعات الجديدة لرواد الأعمال
منطقة المدينة المنورة
 “البيئة” تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صياد” بتدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد
أبرز المواد
 المملكة تنضم إلى مجلس برنامج المعلومات للجميع AFAP
أبرز المواد
 أمين منطقة تبوك يصدر عدداً من القرارات الإدارية
منطقة تبوك
 المؤسسة العامة للحبوب تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام
أبرز المواد
 وزير العدل يوجه بإطلاق المرحلة الثانية من توثيق الجلسات بالصوت والصورة
أبرز المواد
 برعاية خادم الحرمين.. وزارة الصحة تنظم المؤتمر العالمي لطب الحشود
أبرز المواد
 أمانة القصيم تدشن خدمة إصدار التراخيص في البلدية الفرعية النسائية بمدينة بريدة
منطقة القصيم
ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي

ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي

أبرز المواد
أمير مكة يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

أمير مكة يستقبل وزير الدولة بوزارة الخارجية الألمانية

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للتدريب التقني بالمنطقة

نائب أمير مكة يتسلم التقرير السنوي للتدريب التقني بالمنطقة

منطقة مكة المكرمة
نائب أمير منطقة جازان يطلع على اداء ومنجزات النيابة العامة بالمنطقة

نائب أمير منطقة جازان يطلع على اداء ومنجزات النيابة العامة بالمنطقة

منطقة جازان

ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي

ايقاف رجل أعمال دفع رشوة بقيمة 75 مليون ريال لموظف حكومي
http://almnatiq.net/?p=802464
المناطق - الرياض

أوقفت النيابة العامة رجل أعمال متهمًا بقضية رشوة موظف حكومي بقيمة 75 مليون ريال لتمرير صفقة عقارات بقيمة 900 مليون ريال.
وأوقفت النيابة العامة رجل أعمال فور عودته من خارج المملكة في مطار جدة، بناءً على أمر قضائي ألزم المتهم بسداد مجموعة من الشيكات، وفقاً لعكاظ.
وبينت التحقيقات أن رجل الأعمال الموقوف تواصل مع شخص وعده بإخراجه من التوقيف مقابل تقديم مبلغ مالي لموظف حكومي.
وطالبت النيابة بإيقاع الحد الأعلى من السجن والغرامة الواردة في نظام مكافحة الرشوة وتعزيره بعقوبة مشددة لوجود سابقة عليه ومصادرة جوالاته وإلغاء الخدمة عن أرقامه لاستخدامها في الجريمة.

روابط ذات صلة

“البيئة” تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صياد” بتدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد

“البيئة” تطلق المرحلة الثانية من برنامج “صياد” بتدريب 200 شاب سعودي على مهنة الصيد
المملكة تنضم إلى مجلس برنامج المعلومات للجميع AFAP

المملكة تنضم إلى مجلس برنامج المعلومات للجميع AFAP
المؤسسة العامة للحبوب تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام

المؤسسة العامة للحبوب تعلن انتهاء موسم توريد القمح المحلي هذا العام

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*