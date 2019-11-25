أمير تبوك يستقبل القنصل الإندونيسي لدى المملكة

المناطق - تبوك

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فهد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة تبوك في مكتبه بالإمارة اليوم، القنصل العام للجمهورية الإندونيسية لدى المملكة الدكتور محمد هيري شريف الدين, والوفد المرافق له، الذي يزور المنطقة حالياً.

ورحب سمو أمير المنطقة بالقنصل الإندونيسي ، وجرى تبادل الأحاديث الودية .

من جانبه عبر القنصل الإندونيسي ، معرباًعن شكره لسمو أمير منطقة تبوك على حسن الاستقبال وكرم الضيافة، منوهاً بالنهضة التنموية التي تعيشها منطقة تبوك في شتى المجالات. وفي نهاية اللقاء قدم القنصل الإندونيسي هدية تذكارية لسمو امير منطقة تبوك