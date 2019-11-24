امير الشرقية : الملك سلمان رجل المبادرات الاجتماعية و راعيها الأول

الدمام - فهد المريخي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس خالد بن عبدالله الزامل يرافقه الرئيس التنفيدي للشركة صالح بن محمد باحمدان وكبار مسؤولي الشركة.

مهنئاً سموه خلال اللقاء تشرف الشركة باستلام جائزة الملك خالد في فرع الاستدامة والمسؤولية الاجتماعية من يد خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- خلال الاحتفال الذي أقامته مؤسسسة الملك خالد الخيرية مؤخراً بالرياض ، مبيناً سموه أن الجائزة تعد من أثمن الجوائز التي قد يحصل عليها قطاع الشركات والأفراد من قائد النهضة الأول في المملكة ورجل المبادرات الاجتماعية وراعيها الملك سلمان بن عبدالعزيز –يحفظه الله- ، بالإضافة إلى أنها تحمل اسم رجل كريم وأحد رموز العطاء في المملكة –يرحمه الله-، مؤكداً سموه ضرورة الاهتمام بالاستدامة، لا سيما في الشركات العاملة في مجال الطاقة والبتروكيماويات، والحرص على نمذجة التجارب الناجحة، ونقلها ومشاركتها على المستوى الاقليمي والعالمي، مردفاً سموه أنه من دواعي السعادة أن تكون الكوادر الوطنية ملتزمة بأحدث معايير ومواصفات المسؤولية الاجتماعية، متمنياً سموه للشركة ومنسوبيها التوفيق.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس خالد بن عبدالله الزامل باسمه وباسم أعضاء مجلس الإدارة ومنسوبي الشركة عن شكره وتقديره لسمو أمير الشرقية على دعمه المستمر والمتواصل لأنشطة الشركة، ودعمه لمبادرات المسؤولية الاجتماعية وتأكيده ان تكون مستدامة وذات تأثير.

مبيناً أن هذه الجائزة تعد اضافة مهمة لتاريخ الشركة، ودافع لبذل المزيد.