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أمير الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
http://almnatiq.net/?p=802473
المناطق - الدمام
قلد صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، عدداً من الضباط من منسوبي قطاعات وزارة الداخلية رتبهم الجديدة، بعد صدور الأمر السامي الكريم بترقيتهم لهذه الرتب.
ونوه سموه بما توليه القيادة الرشيدة -أعزها الله- للقطاعات الأمنية من دعم واهتمام، مؤكداً أن منسوبي القطاعات الأمنية قد تحملوا أمانة عظيمة تجاه الدين ثم المليك والوطن، وواجبهم العمل بالتفاني والاخلاص من أجل أداء هذه الأمانة، مبيناً سموه أن بجهود الجميع تتواصل مسيرة النماء والتطور، متمنياً سموه لهم التوفيق والسداد.
وقد قلد سموه كلاً من اللواء أيمن بن عبدالله العزاوي، مدير مكافحة المخدرات بالمنطقة، واللواء علي بن مرعي القحطاني قائد حرس الحدود بالمنطقة الشرقية، اللواء ظافر الشهري مدير شرطة القطيف، العميد المهندس علي بن محسن الزهراني مدير مرور المنطقة الشرقية، العميد حسن بن ناصر الخميس قائد القوات الخاصة لأمن الطرق بالمنطقة الشرقية، العميد زياد الرقيطي مدير العلاقات العامة والإعلام بشرطة المنطقة الشرقية.
وقد عبر المترقون عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بتقليد الرتب، والكلمات التوجيهية التي تفضل بها، راجين من الله التوفيق والإعانة لأداء الواجب.

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