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“رسوم الأراضي” يصرف 29 مليون ريال من إيراداته لــ “إسكان تبوك”

“رسوم الأراضي” يصرف 29 مليون ريال من إيراداته لــ “إسكان تبوك”
http://almnatiq.net/?p=802476
المناطق - واس

كشف برنامج “رسوم الأراضي البيضاء” التابع لوزارة الإسكان عن صرف 29 مليون ريال لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع إسكان تبوك بمنطقة تبوك.
وأوضح البرنامج في بيان صحافي اليوم، أن هذا المبلغ يمثل جزءًا من إيرادات البرنامج التي جرى تحصيلها من الرسوم المفروضة على الأراضي البيضاء داخل النطاق العمراني في المدن الخاضعة للنظام في مرحلته الأولى.
وأشار البرنامج إلى أن المادة الخامسة عشر من اللائحة التنفيذية لرسوم الأراضي البيضاء تنص على أن المبالغ التي يتم تحصيلها تصرف لتطوير مشروعات البنية التحتية وفق النص الآتي: “تحدد الوزارة أوجه الصرف ـــ من الحساب الخاص بمبالغ الرسوم والغرامات المحصلة ـــ على مشروعات الإسكان، وإيصال المرافق العامة إليها وتوفير الخدمات العامة فيها”.
ولفت إلى أن لدى الوزارة خطة متكاملة لتخصيص الإيرادات التي جرى تحصيلها من الرسوم في تطوير مشروعات البنية التحتية وإيصال الخدمات العامة في عدد من المشروعات التابعة لوزارة الإسكان، حيث سيتم خلال الفترة المقبلة العمل على متابعة الاحتياج في عدد من المشروعات السكنية، علمًا أن أوجه الصرف تشمل إنشاء محطات الكهرباء، وإيصال خدمات الكهرباء والمياه.
يذكر أن برنامج “الأراضي البيضاء” يُعد أحد برامج وزارة الإسكان التي أعلن عنها خلال عام 2016 ويطبق في مرحلته الأولى في كل من الرياض وجدة وحاضرة الدمام ومكة المكرمة، فيما تجاوز إجمالي أوامر السداد في المدن الأربعة 4600 أمر سداد لمساحة إجمالية تتجاوز 411 مليون متر مربع.

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