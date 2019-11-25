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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8013.69 نقطة

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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8013.69 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 8013.69 نقطة
http://almnatiq.net/?p=802479
المناطق - واس

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم مرتفعاً 14.12 نقطة ليقفل عند مستوى 8013.69 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 2.9 مليار ريال.
وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 100 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 81 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 99 شركة على تراجع.
وكانت أسهم شركات ثمار، ومهارة، وشمس، وساب، والعبداللطيف الأكثر ارتفاعاً، أما أسهم شركات سلامة، وعناية، وريدان، وإتحاد الخليج، والتأمين العربية، فكانت الأكثر انخفاضاً في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 9.93% و 7.29%.
فيما كانت أسهم شركات الإنماء، والراجحي، والعربي، والتصنيع، وساب هي الأكثر نشاطا بالكمية، كما كانت أسهم الراجحي، وسابك، والإنماء، وساب، والعربي هي الأكثر نشاطا في القيمة.
كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 353.52 نقطة ليقفل عند مستوى 5785.06 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 27 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 600 ألف سهم تقاسمتها 1964 صفقة.

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