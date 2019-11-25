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تقنية أبها تدرب 344 متدربا في برنامج “أتقن” بكافة المراحل

تقنية أبها تدرب 344 متدربا في برنامج “أتقن” بكافة المراحل

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تقنية أبها تدرب 344 متدربا في برنامج “أتقن” بكافة المراحل

تقنية أبها تدرب 344 متدربا في برنامج “أتقن” بكافة المراحل
http://almnatiq.net/?p=802488
المناطق - أبها

ضمن برامج التدريب المجتمعي (اتقن) ، اختتمت الكلية التقنية بابها عقد خمس دورات تدريبية ضمن المرحلة الخامسة من برنامج ” أتقن ” التدريب المجتمعي الذي أطلقته الموسسة العامة للتدريب التقني والمهني كإحدى المبادات الوطنية وقد بلغ عدد المشاركين بتلك البرامج التدريبية 115 متدربا .

وقال عميد الكلية التقنية بابها الأستاذ الحسين بن سالم آل عثمان أمس أن إجمالي الملتحقين بالكلية في كافة المراحل الخمس بلغ 344 متدربا في 16 برنامج تدريبي تقني في العديد من تخصصات الكلية . حيث تم تأهيلهم ورفع قدراتهم التطويرية في كافة البرامج التي التحقوا بها .

وأضاف أن المرحلة الخامسة  اختتمت الأسبوع الماضي والتي عقدت في رحاب الكلية وتمثلت في عقد ثلاثة برامج في الأمن ألمعلوماتي “الأمن السيبراني” وبرنامج في صيانة الجوال وأخر في التمديدات الكهربائية المنزلية ، وأشار إلى أن عدد الملتحقين  بالبرامج والذين أكملوا فترة التدريب بلغ (115) متدربا منهم (75  (متدرب في الأمن السيبراني و( 19) متدرب في صيانة الجوال و( 21 ) متدرب في التمديدات الكهربائية المنزلية وذلك  من جميع الفئات العمرية .

وأشار إلى أن برنامج “أُتقن” احدى مبادرات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني  حيث نفذت المرحلتين الأولى والثانية والثالثة والرابعة وتنفذ حاليا المرحلة الخامسة ومدة كل مرحلة أربعة أسابيع وذلك لتلبية احتياجات المواطنين والمواطنات في تطوير مهاراتهم الحياتية في المجالات التقنية والمهنية، وامتلاك المهارات والمبادئ الأساسية في تلك المجالات.
وقال أيضا أن ذلك يأتي في إطار حرص المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني على تفعيل مبادرات برنامج التحول الوطني ٢٠٢٠، وما اشتملت عليها من محاور تواكب رؤية المملكة الطموحة ٢٠٣٠.
واختتم آل عثمان تصريحة بتقديم الشكر لكافة المدربين والجهات ذات العلاقة بالكلية في جودة تنفيذ البرامج وتأهيل المواطنين للتعرف على التخصصات التقنية والمهنية بكافة ورش ومعامل الكلية .

 

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