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أمانة عسير وبلدياتها تسحب اكثر من 4 الاف طن من مياه الأمطار

أمانة عسير وبلدياتها تسحب اكثر من 4 الاف طن من مياه الأمطار

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أمانة عسير وبلدياتها تسحب اكثر من 4 الاف طن من مياه الأمطار

أمانة عسير وبلدياتها تسحب اكثر من 4 الاف طن من مياه الأمطار
http://almnatiq.net/?p=802494
المناطق - أبها

رفعت أمانة منطقة عسير وبلدياتها التابعة جاهزيتها للتعامل مع الحالة الجوية الماطرة التي تشهدها المنطقة و ذلك من خلال متابعة عدد من المواقع .
فيما قامت الفرق الميدانية التابعة للأمانة و البلديات التابعة خلال اليومين الماضيين بنزح نحو 4,763 طن من مياه  الأمطار ، إضافة الى معالجة نواتج مياه الامطار و رفع المخلفات .
و جاءت تلك الجهود المستمرة على مدار 24 ساعة بتوجيه و متابعة ميدانية من قبل أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي ، الذي وجه منذ وقت مبكر برفع درجة الجاهزية القصوى لكافة الإدارات المعنية و البلديات للتعامل مع الحالة المطرية التي تشهدها المنطقة مع استمرار تكثيف أعمال فرق التنظيف لإزالة الأتربة ونظافة مصائد السيول والعبارات من المحاور والشوارع الرئيسية والداخلية لضمان استمرار الحركة المرورية بشكل طبيعي .
هذا و قد شملت أعمال نزح مياه الامطار و اعمال الفرق الميدانية كافة مدن و محافظات منطقة عسير .
هذا و قد دعت أمانة منطقة عسير الى توخي الحيطة و الحذر ، مهيبة الجميع  بعدم الاقتراب من أماكن تجمعات المياه والبعد عن مصادر الخطر نظرا للحالة المطرية التي تمر بها المنطقة وعدد من المحافظات  ، ولفتت إلى انه في حال وجود أي ملاحظات ترجو بسرعة الإبلاغ عنها عبر نظام البلاغات (٩٤٠).

 

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