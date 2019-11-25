ترقية محافظ صبيا “الداود” للمرتبة الثانية عشر

جازان - فضة عطيف

صدر قرار صاحب السمو الملكي وزير الداخليه الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف بن عبدالعزيز بناء على ما رفعه صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان بترقية الأستاذ منصور بن زيد الداود محافظ صبيا للمرتبه الثانية عشر .

فيما أعرب “الداود”، عن شكره وتقديره لصاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سعود بن نايف وزير الداخليه وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن ناصر بن عبدالعزيز أمير منطقة جازان، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة جازان ، مشيرا عن فخره وإعتزازه بثقة ولاة الأمر حفظهم -الله- جميعا.

و بين “الداود” ؛ بأن الترقيه تعد حافزاً لبذل المزيد من الجهد والعطاء من أجل خدمة الدين والوطن .

الجدير بالذكر بأن أ. منصور الداود يعتبر من الكفاءات الإداريه المميزه في عمله وله مشاركات عدة وجهود ملموسة في خدمة المنطقه .