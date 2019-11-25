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القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي وتغيير الدرجة العلمية

القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي وتغيير الدرجة العلمية

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القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي وتغيير الدرجة العلمية

القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي وتغيير الدرجة العلمية
http://almnatiq.net/?p=802527
المناطق - أبها

تعلن جامعة الملك خالد ممثلة في عمادة القبول والتسجيل، عن مواعيد فتح بوابة التحويل الخارجي والداخلي وتحويل الدرجة العلمية للفصل الدراسي الثاني من العام الجامعي الحالي.

فيما ستبدأ العمادة استقبال طلبات التحويل الخارجي خلال الفترة 7 – 14 من شهر جمادى الأولى المقبل، كذلك خصصت العمادة الفترة 10 – 13 من الشهر نفسه لاستقبال طلبات التحويل الداخلي.

وأوضح عميد القبول والتسجيل الدكتور عبدالمحسن القرني، أن التحويل يُعتبر آليًا، ولا يتطلب إحضار وثائق أو مستندات أو مراجعة لمقر عمادة القبول والتسجيل، مؤكدًا على الطلاب والطالبات الراغبين في التحويل تقديم طلب التحويل عن طريق موقع الجامعة الإلكتروني خلال فترة التحويل المعلنة، ومتابعة الطلب من خلال الموقع أيضًا.

كما أكد القرني على أن قبول طلبات التحويل الداخلي والخارجي سيتوقف على العدد الشاغر في كل قسم، لافتًا إلى أن تغيير الدرجة العلمية (التحويل من بكالوريوس إلى دبلوم) ستتم إتاحته اعتبارًا من الـ 14 جمادى الأولى حتى الـ  5 جمادى الآخرة.

ودعت العمادة الراغبين في التقدم بطلبات التحويل إلى الاطلاع على شروط وآليات التحويل على الرابط: https://cutt.us/mgGwG

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