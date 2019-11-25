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أمير المدينة يستقبل مدير مرور المنطقة ويؤكد أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية

أمير المدينة يستقبل مدير مرور المنطقة ويؤكد أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية

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أمير المدينة يستقبل مدير مرور المنطقة ويؤكد أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية

أمير المدينة يستقبل مدير مرور المنطقة ويؤكد أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية
http://almnatiq.net/?p=802530
المناطق - المدينة المنورة

أكد صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن سلمان بن عبد العزيز، أمير منطقة المدينة المنورة، أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية ومعالجة النقاط الحرجة في المواقع الحيوية سيما غرب المدينة المنورة بما يحقق الانسيابية اللازمة في ضوء ماتم رصده من ازدحام المركبات  خلال فترات مختلفة من اليوم.
وأشار سموه خلال استقبال العقيد نواف بن مرشود العتيبي، بمناسبة تعيينه مديراً لمرور المنطقة، إلى أهمية التنسيق فيما بين كافة الجهات الحكومية لمعالجة ما يرصد من قصور في شبكة الطرق وخدماتها بالأحياء وتهيئتها بما يتناسب مع الأهداف العامة لخطة السلامة المرورية بالطرق في المدينة المنورة، بحيث  تكون الانطلاقة بمعالجة الإشكاليات الراهنة في حي العزيزية بالنظر للكثافة السكانية وحركة المركبات اليومية.
تجدر الإشارة إلى أنه تم البدء في تطبيق الخطة التنفيذية لمعالجة وضع بعض شبكات الطرق في الأحياء بهدف فك الاختناقات المرورية والتي تضمنها المسح الميداني في تقرير اللجنة، التي أمر بتشكيلها سمو أمير المنطقة لهذا الغرض والتي خُلصت إلى تحديد  (39 ) موقعاً تتطلب معالجتها داخل الأحياء بما يحقق رضا المستفيدين.
من جهته أعرب العقيد نواف العتيبي عن شكره وامتنانه لسمو أمير المنطقة على استقباله وتوجيهاته السديدة واهتمام سموه بكل ما يحقق سلامة المواطن والزائر والمقيم على حد سواء.

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