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إنهاء 3000 معاملة بـ “تقاعد” تعليم عسير

إنهاء 3000 معاملة بـ “تقاعد” تعليم عسير

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إنهاء 3000 معاملة بـ “تقاعد” تعليم عسير

إنهاء 3000 معاملة بـ “تقاعد” تعليم عسير
http://almnatiq.net/?p=802534

أنهى قسم التقاعد بالإدارة العامة للتعليم في منطقة عسير ، إجراءات 3000 معاملة تقاعدية  ، لمنسوبي التعليم في المنطقة بعد اعتماد الطلبات من خلال بوابة نظام فارس الوزاري ، وإعداد بيانات الخدمة لطالبي التقاعد ، وإعداد قرارات طي القيد لطالب الخدمة سواء المحالين للتقاعد لبلوغهم السن النظامي للتقاعد ، أو طلبات التقاعد المبكر ، أو التقاعد بسبب العجز الصحي ، أو طي القيد بسبب الوفاة ، أو الاستقالة .

 

وأكد رئيس القسم عبدالله الشهري ، أن الطلبات تتم عن بعد من خلال الخدمة الذاتية للموظف إلكترونيا عبر نظام فارس ، ويتم استقبال وإنهاء الإجراءات في مدة لا تتجاوز خمسة أيام عمل ، فيما ترسل التعاميم الخاصة بضوابط وآلية الطلب الى كافة المدارس ومكاتب التعليم المرتبطة قبل الإعلان عن موعد استقبال الطلبات بوقت كاف ، ويتشارك مع الإدارة العامة للتعليم في هذا الشأن إدارات ومصالح أخرى لها ارتباط وثيق في إنهاء الإجراءات ، كالخدمة المدنية عبر منصة “التوثيق” ، ومصلحة معاشات التقاعد عبر منصة “بيان”، وبنك التنمية الاجتماعية عبر موقع البنك ، وصندوق التنمية العقاري عبر موقعه الإلكتروني .

 

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