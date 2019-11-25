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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ومجموعة الخضير لتجهيز مركزاً ثقافياً

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ومجموعة الخضير لتجهيز مركزاً ثقافياً

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أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ومجموعة الخضير لتجهيز مركزاً ثقافياً

أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ومجموعة الخضير لتجهيز مركزاً ثقافياً
http://almnatiq.net/?p=802539
المناطق - بريدة
شهد صاحب السمو الملكي الأمير الدكتور فيصل بن مشعل بن سعود بن عبدالعزيز أمير منطقة القصيم, بمكتبة بديوان الأمارة, بمدينة بريدة, اليوم, توقيع اتفاقية تجهيز مركز محمد بن إبراهيم الخضير الثقافي, بحضور مدير عام إدارة التعليم بالمنطقة صالح الجاسر, ومساعد مدير تعليم المنطقة عبدالرحمن الصمعاني, والوجيه محمد بن إبراهيم الخضير.
حيث وقع الاتفاقية من جانب التعليم مدير تعليم المنطقة صالح الجاسر, ومن مجموعة الخضير رجل الاعمال خالد بن محمد الخضير, والتي تهدف إلى تجهيز مركز ثقافي في المبنى الجديد للتعليم بمدينة بريدة, ويتسع المركز لـ 350 شخص, ويقدم خدماته لكافة البرامج والنشاطات التعليمية, بالإضافة إلى تمديد استمرار جائزة محمد الخضير للأداء المتميز لأربع سنوات قادمة تعزيزاً لمسيرة الإبداع والتميز في المشهد التعليمي.
ورحب سمو أمير منطقة القصيم بالجميع, مباركاً تجهيز المركز الثقافي من قبل رجل الأعمال محمد الخضير, مقدماً الشكر والتقدير للخضير على أعماله وبذله للتعليم وكافة القطاعات الأخرى, موجهاً سموه بإطلاق اسم رجل الأعمال محمد بن إبراهيم الخضير على المركز الثقافي, وأن يتم تدوير جائزة الأداء المتميز بمدينة بريدة وكافة محافظات المنطقة في كل عام, كونها جانب من جوانب تعزيز الأداء المتميز لأبناء المنطقة, سائلاً المولى عز وجل أن يبارك بالجهود, وأن يوفق الجميع لكل خير.
وقدم الخضير شكره وتقديره لسمو أمير منطقة القصيم على توجيهاته وحرصه الدائم لخدمة أبناءنا الطلاب والطالبات بالمنطقة, مشيراً على أن ما قدم ما هو الا واجب وطني تجاه هذه البلاد المباركة.

 

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