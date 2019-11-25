احدث الأخبار

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” بمناسبة حصولها على جائزة الملك خالد
المنطقة الشرقية
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً لتوطين مهنة طب الأسنان
أبرز المواد
 الشورى يؤجل التصويت على السماح لموظفي الدولة بالتجارة
أبرز المواد
 وزير العمل والتنمية الاجتماعية يفتتح منتدى “الأسرة السعودية 2019”
أبرز المواد
 أمير القصيم يشهد توقيع اتفاقية بين التعليم ومجموعة الخضير لتجهيز مركزاً ثقافياً
منطقة القصيم
 إنهاء 3000 معاملة بـ “تقاعد” تعليم عسير
منطقة عسير
 أمير المدينة يستقبل مدير مرور المنطقة ويؤكد أهمية تعزيز السلامة المرورية في الطرق الرئيسية
منطقة المدينة المنورة
 القبول والتسجيل بجامعة الملك خالد تعلن مواعيد التحويل الداخلي والخارجي وتغيير الدرجة العلمية
منطقة عسير
 تعليم عسير يدعو الطلاب للتسجيل في ” موهبة “
منطقة عسير
 أمير تبوك يقلد قائد الأمن والحراسات بالقصر الحكومي رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 أمير الرياض يستقبل مدير الدفاع المدني بالمنطقة
منطقة الرياض
 ترقية محافظ صبيا “الداود” للمرتبة الثانية عشر
منطقة جازان
نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” بمناسبة حصولها على جائزة الملك خالد

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” بمناسبة حصولها على جائزة الملك خالد

المنطقة الشرقية
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً لتوطين مهنة طب الأسنان

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يصدر قراراً لتوطين مهنة طب الأسنان

أبرز المواد
الشورى يؤجل التصويت على السماح لموظفي الدولة بالتجارة

الشورى يؤجل التصويت على السماح لموظفي الدولة بالتجارة

أبرز المواد
وزير العمل والتنمية الاجتماعية يفتتح منتدى “الأسرة السعودية 2019”

وزير العمل والتنمية الاجتماعية يفتتح منتدى “الأسرة السعودية 2019”

أبرز المواد

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” بمناسبة حصولها على جائزة الملك خالد

نائب أمير الشرقية يلتقي رئيس مجلس إدارة “سبكيم” بمناسبة حصولها على جائزة الملك خالد
http://almnatiq.net/?p=802557
المناطق - الدمام
التقى صاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم، رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس خالد بن عبدالله الزامل يرافقه الرئيس التنفيدي للشركة صالح بن محمد باحمدان وكبار مسؤولي الشركة.
ونوه سموه بحرص حكومة خادم الحرمين الشريفين -أعزه الله- على تعزيز التنافسية المسؤولة بين مختلف المنشآت، والحرص على تشجيع الممارسات الإيجابية التي تهتم بالجوانب البيئية والاقتصادية والاجتماعية، مبيناً أن جائزة الملك خالد واحدةٌ من الشواهد على دعم واهتمام قادة هذه البلاد بتعزيز الممارسات الإيجابية وتكريم الجهود المبذولة لتعزيزها، ورعاية وتشريف خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز -يحفظه الله- لحفل الجائزة وتسليم الجوائز للفائزين واحدٌ من هذه الشواهد على حرصه -أيده الله- على ذلك، مضيفاً سموه أن رؤية المملكة 2030 جاءت محفزةً لروح المسؤولية، حاملةً راية تعزيز الاستدامة للموارد الطبيعية، والحفاظ عليها، مشجعةً للقطاع الخاص ليكون شريكاً في التنمية والتطوير، مهنئاً سموه منسوبي الشركة بهذا المنجز، وتسلم الجائزة من اليد الكريمة لخادم الحرمين الشريفين، متمنياً لهم دوام التوفيق والنجاح.

من جهته عبر رئيس مجلس إدارة شركة الصحراء العالمية للبتروكيماويات “سبكيم” المهندس خالد بن عبدالله الزامل، عن شكره وتقديره باسمه وباسم منسوبي الشركة لسمو أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه، على الكلمات المحفزة والداعمة لفريق العمل الذي حقق هذا المنجز، مبيناً أن الشركة ضمن رؤيتها الاستراتيجية تسعى لتعزيز الاستدامة ومبادرات المسؤولية الاجتماعية.

روابط ذات صلة

مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يعرض تجربة الإمارة في تطوير الخدمات الحكومية بملتقى اليوم العالمي للجودة بمحافظة القطيف

مشروع رضا المستفيدين بالشرقية يعرض تجربة الإمارة في تطوير الخدمات الحكومية بملتقى اليوم العالمي للجودة بمحافظة القطيف
أمير الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة

أمير الشرقية يقلد عدداً من الضباط رتبهم الجديدة
امير الشرقية : الملك سلمان رجل المبادرات الاجتماعية و راعيها الأول

امير الشرقية : الملك سلمان رجل المبادرات الاجتماعية و راعيها الأول

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*