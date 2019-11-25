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مدير مدني الباحه يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الملك فهد بالمنطقة

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مدير مدني الباحه يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الملك فهد بالمنطقة

مدير مدني الباحه يعلن جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الملك فهد بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=802561
المناطق - الباحة
انفاذا لتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير الدكتور حسام بن سعود بن عبدالعزيز امير منطقة الباحه وسعيا للمحافظه على سلامة الارواح والممتلكات اعلن مدير الدفاع المدني بمنطقة الباحة العميد زهير البسامي جاهزية فرقة التدخل السريع بعقبة الباحه هذا اليوم الاثنين وتتمركز فرق الدفاع المدني للانقاذ السريع بعقبة الباحه حيث تم مركزتها بموقع النقل والطرق بعقبة الباحه لتخدم مربع العقبه وفي منطقه متوسطه تسهل من حركة الاليات التابعه للجهات ذات العلاقه
ورفع العميد البسامي شكره وتقديره لصاحب السمو امير منطقة الباحة على متابعته للحاله المطريه التي مرت بها المنطقة خلال الايام الماضيه وتوجيهه الدائم على توفير السلامه في جميع المواقع والمحافظة على سلامة الارواح والممتلكات
 صرح بذلك العقيد/جمعان بن دايس الغامدي
الناطق الاعلامي للدفاع المدني بمنطقة الباحة
متمنيا للجميع السلامه الدائمه داعيا الى توخي الحيطه والحذر اثناء هطول الامطار ومراعات الحالات الجويه والاستماع الى تحذيرات وتنبيهات الدفاع المدني .

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