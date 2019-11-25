محافظ القطيف يرعى الملتقى الثالث للجودة بالمحافظة

المناطق - القطيف

رعى محافظ القطيف خالد عبد العزيز الصفيان الملتقى الثالث للجودة بمناسبة اليوم العالمي للجودة تحت شعار ( الجودة .. إسعاد المستفيد ) والذي ينظمه مكتب التعليم بمحافظة القطيف وذلك يوم الاثنين 28/3/1441هـ بقاعة المناسبات بمقر المحافظة.

ونوه محافظ القطيف بتوجيهات صاحب السمو الملكي الامير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية وسمو نائبه صاحب السمو الملكي الامير احمد بن فهد بن سلمان بن عبدالعزيز -حفظهما الله- وحرصهما الدائم على ترسيخ مفهوم الجودة في أداء الأجهزة الحكومية تحقيقاً لرؤية .2030

وشهد الملتقى عدداً من الورقات، حيث عرض عضو هيئة التدريس بالكلية التقنية بمحافظة القطيف الأستاذ أمين محمد البراهيم الورقة الأولى بعنوان التخطيط الاستراتيجي ، ومن ثم عرض المدير التنفيذي لمشروع قياس وتحقيق رضا المستفيدين من خدمات الأجهزة الحكومية سعد عبود القحطاني في ورقة الملتقى الثانية الذي ركز فيها على مخرجات مشروع قياس رضا المستفيدين والآليات المتبعة في ذلك .