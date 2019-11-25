الاتحاد يفوز على الاتفاق بهدفين مقابل هدف

المناطق - واس

حقق فريق الاتحاد فوزاً على مضيفه الاتفاق بنتيجة 2 – 1 في المباراة التي جرت بينهما اليوم على إستاد الأمير محمد بن فهد بالدمام ، لحساب الجولة العاشرة من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم .

وتقدم عبدالإله المالكي للاتحاد في الدقيقة 51 من تسديدة رائعة من خارج منطقة الجزاء ، قبل أن يتعادل الاتفاق في الدقيقة 62 بهدف سجله لاعب الاتحاد زياد الصحفي بـ “الخطأ في مرماه”.

وفي الدقيقة 77 عاود الاتحاد التقدم بهدف سجله لاعب الاتفاق سيدريك يامبيري بـ “الخطأ في مرماه”.

وشهدت المباراة طرد لاعب الاتفاق سليمان دوكارا لتلقيه البطاقة الصفراء الثانية في الدقيقة 73.

وبتلك النتيجة رفع الاتحاد رصيده لـ 12 نقطة في المركز الثاني عشر فيما توقف رصيد الاتفاق عند 10 نقاط في المركز الثالث عشر.

