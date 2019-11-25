ورشة عمل لرفع مستوى ” التحصيل ” و نواتج التعلّم بمدارس جدة

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دشن المدير العام للتعليم بجدة الدكتور سعد المسعودي اليوم (الاثنين) ورشة عمل رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم في ضوء نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية والتي تنظمها إدارة الإشراف التربوي بتعليم جدة بحضور مديري الإدارات ومكاتب التعليم ورؤساء الأقسام بإدارة الإشراف التربوي بنين وبنات وذلك بفندق راديسون بلو جدة.

واستهل مدير عام التعليم جلسات الورشة باستعراض نتائج الاختبارات التحصيلية والدولية للطلاب والطالبات في مختلف المراحل الدراسية بجدة في عدد من المواد الدراسية مشدداً في ختام الجلسة على أهمية العمل ومضاعفة الجهود على كافة الأصعدة وتكامل الأدوار بين الإدارات والميدان للإسهام في رفع مستوى التحصيل الدراسي وتجويد نواتج التعلم .

وفي الجلسة الثانية التي أدارها مدير الإشراف التربوي بتعليم جدة ماجد القحطاني تم تنفيذ ورشة عمل عن أسباب تدني مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات فيما تم في الجلسة الثالثة التي أدارتها عبير المقبل طرح ومناقشة الحلول المقترحة لرفع مستوى تحصيل الطلاب والطالبات في الاختبارات ثم نوقشت في الجلسة الرابعة والأخيرة مهام وأدوار القيادات المشاركة في رفع مستوى التحصيل الدراسي قبل أن تختتم الورشة بإقرار عدد من التوصيات.

