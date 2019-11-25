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محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

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محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=802615
المناطق- تبوك:

قلّد محافظ ضباء محمود بن حسين الحربي في مقر المحافظة اليوم مدير إدارة مرور المحافظة الرائد عبدالله محمد الرقيقيص رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة رائد متمنياً له التوفيق والنجاح.
من جانبه رفع الرائد الرقيقيص الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية سائلاً المولى – عز وجل – أن تكون هذه الرتبة دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.

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