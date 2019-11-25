بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

المناطق- تبوك:

طرحت بلدية مركز بئر بن هرماس عدداً من الفرص الاستثماريةً للمزايدة العامة وتنوعت تلك الفرص ما بين إنشاء مستوصف أهلي ومحطة محروقات وشقق فندقية وسوق ومجمعات تجارية وصالة رياضية وتشغيل مسلخ قائم وكوفي شوب.

وأوضح رئيس البلدية المهندس ناصر سليمان البلوي أن الفرص الاستثمارية المطروحة متنوعة وتسعى البلدية من خلال طرحها إلى إحداث تكامل مع الحراك التنموي بين القطاع البلدي والقطاع الخاص.

وأشار ” البلوي ” إلى أن شراء كراسات الشروط والمواصفات لتلك الفرص سوف يكون عن طريق الموقع الالكتروني لـ “بلدي ” وأن تقديم العطاءات سوف يكون بمقر بلدية المركز اعتباراً من اليوم ويستمر حتى الـ 25 من شهر جمادى الأولى من العام الجاري على أن يكون موعد فتح المظاريف في اليوم الذي يلي آخر موعد لتقديم العطاءات.

ودعا المهندس البلوي المستثمرين للتقديم على هذه الفرص الاستثمارية المتنوعة والمتميزة التي تأتي في إطار سعي البلدية لتعزيز الجوانب الاستثمارية بالمركز.