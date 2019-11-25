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وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

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المناطق - واس

عقد مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع اليوم، اجتماعه التاسع، برئاسة معالي وزير الإعلام الأستاذ تركي بن عبدالله الشبانة رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس.
وفي بداية الاجتماع، أكد معالي الوزير الشبانة أهمية دور الهيئة في العمل على تطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع بما يسهم في تهيئة البيئة الاستثمارية لتمكين الشركات الإعلامية الوطنية واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحفيز النشاط الاقتصادي في مجالات الإعلام المرئي والمسموع، مشيداً بما حققته الهيئة من إنجازات خلال الفترة الماضية، متمنياً لها المزيد من التقدم في تأدية أعمالها.
واستعرض المجلس الإنجازات التي قامت بها حيال الجوانب الإعلامية ذات الصلة بالتنظيم الإعلامي، والصعوبات والحلول والفرص المتاحة لتطوير قطاع الإعلام المرئي والمسموع في المملكة، إضافة إلى استعراض الحساب الختامي للهيئة لعام 2018، وميزانيتها لعام 2020.
وأوضح الرئيس التنفيذي للهيئة المكلف سعود بن نصار الحازمي أن الهيئة تسعى إلى تحويل قطاع الإعلام المرئي والمسموع إلى صناعة وطنية متكاملة تستهدف زيادة حجم السوق الإعلامي، بما يحدث نقلة نوعية في أن يكون القطاع المرئي والمسموع وفقاً لتطلعات القيادة الرشيدة وليصبح رافداً استراتيجياً من روافد الاقتصاد الوطني.
وفي ختام الاجتماع، أعرب الرئيس الحازمي عن شكره وتقديره لمعالي وزير الإعلام على ما تجده الهيئة من دعم مستمر في ظل الحكومة الرشيدة للارتقاء بقطاع الإعلام المرئي والمسموع.

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