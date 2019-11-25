محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

المناطق- تبوك:

قلّد محافظ محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي في مقر المحافظة مدير إدارة مرور المحافظة الرائد مرزوق دبيان الجهني رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة رائد متمنياً له التوفيق والنجاح.

من جانبه رفع الرائد مرزوق الجهني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية سائلاً المولى – عز وجل – أن تكون هذه الرتبة دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.