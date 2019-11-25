احدث الأخبار

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع
أبرز المواد
 مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ
منطقة تبوك
 بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية
منطقة تبوك
 محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
منطقة تبوك
 أمير حائل يرعى حفل توقيع اتفاقية تعاون بين مجلس شباب المنطقة ومركز الملك عبدالعزيز للحوار الوطني
منطقة حائل
 ورشة عمل لرفع مستوى ” التحصيل ” و نواتج التعلّم بمدارس جدة
منطقة مكة المكرمة
 مذكرة تفاھم بين مؤسسة الملك عبدالله للأعمال الإنسانية وبرنامج الأمان الأسري الوطني
أبرز المواد
 “العمل والتنمية الاجتماعية”: لا صحة لإصدار لائحة تنفيذية جديدة لوحدات الحماية الأسرية ودور الضيافة
أبرز المواد
 رابطة العالم الإسلامي تنجز مشروع إعادة تأهيل قنوات الري المائية في مقديشو
أبرز المواد
 أبطال آسيا يصلون الرياض وسط استقبال تاريخي
أبرز المواد
 اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة يؤكد رفضه الموقف الأمريكي بشأن المستوطنات ويصفه بالتحول المؤسف
أبرز المواد
محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

منطقة تبوك
وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

وزير الإعلام يرأس اجتماع مجلس إدارة الهيئة العامة للإعلام المرئي والمسموع

أبرز المواد
مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ

مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ

منطقة تبوك
بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

منطقة تبوك

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
http://almnatiq.net/?p=802629
المناطق- تبوك:

قلّد محافظ محافظة حقل خالد بن بندر الخريصي في مقر المحافظة مدير إدارة مرور المحافظة الرائد مرزوق دبيان الجهني رتبته الجديدة وذلك بعد صدور الأمر الملكي بترقيته إلى رتبة رائد متمنياً له التوفيق والنجاح.
من جانبه رفع الرائد مرزوق الجهني الشكر لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وسمو وزير الداخلية سائلاً المولى – عز وجل – أن تكون هذه الرتبة دافعاً لبذل المزيد من العطاء والتفاني في خدمة هذا الوطن الغالي.

روابط ذات صلة

مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ

مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ
بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية
محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

محافظ ضباء يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*