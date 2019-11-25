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تحذير طبي من “خطأ شائع” في طهي طبق “شعبي”
http://almnatiq.net/?p=802648
المناطق - الرياض

اعتاد الناس على غسل الخضروات والفواكه، امتثالا للنصائح الطبية، لكن الخبراء ينصحون بعدم غسل الديك الرومي قبل أن يشوى داخل الفرن.

وينبه خبراء في سلامة الأغذية إلى أن الديكة الرومية غير المطبوخة لا يجب غسلها، لأن ذلك يمكن أن ينشر البكتيريا الضارة.

ويقتل الطهي أي جراثيم، لكن البكتيريا ما زالت تنتشر بطرق أخرى، ولذلك، من الضروري أن يحرص الناس على تطهير الأيدي والأسطح أثناء تقطيع أو تحضير الديك الرومي.

ولضمان طهي الديك الرومي بشكل صحيح، يقول الخبراء إنه ينبغي استخدام مقياس حرارة للتأكد من أن الأجزاء الأعمق والأكثر سمكا من الطائر وصلت إلى 165درجة.

وبحسب الوصفة الصحية، ينبغي تبريد بقايا الطعام في غضون ساعتين، وفق ما نقلت رويترز.

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