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ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

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ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية

ولي العهد يلتقي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية
http://almnatiq.net/?p=802657
المناطق - واس

التقى صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع اليوم، معالي رئيس هيئة الأركان المشتركة الأمريكية الجنرال مارك ميلي.
وتم خلال اللقاء، استعراض أوجه التعاون بين البلدين الصديقين وبخاصة في المجال الدفاعي، ومستجدات الأوضاع في المنطقة والجهود المشتركة المبذولة تجاهها بما يخدم السلم والأمن الدوليين.
حضر اللقاء صاحب السمو الملكي الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز نائب وزير الدفاع، ومعالي مساعد وزير الدفاع الأستاذ محمد العايش، ومعالي رئيس هيئة الأركان العامة الفريق أول ركن فياض الرويلي، ومدير عام مكتب وزير الدفاع الدكتور هشام آل الشيخ.
كما حضره من الجانب الأمريكي، السفير لدى المملكة جون أبي زيد، والملحق العسكري لدى المملكة اللواء هاغلر ويندل، وعدد من المسؤولين.

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