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“مجلس الأمن” لجميع الأطراف في لبنان: ابدأوا حوار مكثف لتجنب العنف

http://almnatiq.net/?p=802672
المناطق - الرياض

دعا مجلس الأمن الدولي إلى تشكيل حكومة جديدة في لبنان قادرة على تلبية تطلعات الشعب اللبناني وإعادة الاستقرار إلى البلد وفق الأطر الدستورية.
وأكد المجلس في بيان صحفي تلته مندوبة بريطانيا لدى الأمم المتحدة ورئيسة مجلس الأمن لهذا الشهر كارين بيرس عقب مشاورات مغلقة حول قرار مجلس الأمن 1701 ، أن أعضاء مجلس الأمن أشاروا خلال الجلسة إلى هذه الأوقات الحرجة في لبنان، وشددوا على أهمية تشكيل حكومة جديدة قادرة على الاستجابة لتطلعات الشعب اللبناني وإعادة الاستقرار إلى الدولة وفق الأطر الدستورية.
وأضافت المندوبة البريطانية لدى الأمم المتحدة أن أعضاء المجلس دعوا جميع الأطراف إلى إطلاق حوار وطني، والحفاظ على الطابع السلمي للمظاهرات عبر تجنب العنف واحترام الحق في التجمع السلمي والاحتجاج، مشيرة إلى أن أعضاء المجلس أشادوا بدور الجيش اللبناني وغيره من مؤسسات الأمن في الدولة التي عملت على الحفاظ على هذا الحق.
وأضاف البيان “يطالب مجلس الأمن أعضاءَ المجتمع الدولي والمنظمات الدولية بضمان استمرار الدعم للبنان في قضايا الأمن والاقتصاد والتحديات الإنسانية التي يجابهها لبنان”.
وشدد أعضاء مجلس الأمن في ختام البيان، على دعمهم القوي لاستقرار وأمن ووحدة أراضي لبنان وسيادته واستقلاله السياسي بما يتماشى مع قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

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