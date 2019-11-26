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لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور

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لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور

http://almnatiq.net/?p=802681
المناطق - وكالات

أفاد سكان من منطقة الكولا والطريق الجديدة أن عناصر تستقل دراجات نارية ويرجح أنها تنتمي إلى حركة أمل أطلقوا النار باتجاه الطريق الجديدة، مما استدعى انتشارا كبيرا من قبل الجيش اللبناني.

وتداعى أبناء منطقة الطريق الجديدة والكولا واستنفروا على الطرق خشية دخول مسلحي أمل وحزب الله إلى مناطقهم.

وعاد الهدوء تدريجيا إلى منطقة الكولا بعد تشديد الاجراءات الامنية للجيش اللبناني.

وبحسب “سكاي نيوز” فقد عزز الجيش اللبناني حضوره في عدد من المناطق في بيروت بعد تصاعد التوتر فيها. فضلا عن إطلاق نار كثيف وهدم وحرق خيام المعتصمين في مدينة صور جنوبي لبنان.

وبحسب ناشطين فقد أطلق الجيش اللبناني النار لإبعاد مناصري حزب الله وأمل خلال قيامهم بهدم خيام المعتصمين في المدينة.

وأكد المعتصمون في صور استمرار تحركاتهم برغم اعتداءات مناصري حزب الله وحركة أمل.

وأشار بيان للمعتصمين إلى أن المحتجين في صور يتعرضون إلى أشد أشكال القمع والتضييق، مطالبا القوى الأمنية إلى تأمين الحماية للمتظاهرين في المدينة.

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