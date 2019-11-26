احدث الأخبار

إطلاق قذيفتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل
أبرز المواد
 العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة
أبرز المواد
 لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور
أبرز المواد
 قصر العان التاريخي بنجران .. مدونة الذكريات وحارس المدينة القديمة
أبرز المواد
 نيابة عن خادم الحرمين.. الفيصل يشهد حفل منظمة التعاون الإسلامي بمناسبة مرور 50 عامًا على تأسيسها
أبرز المواد
 خطة عالمية لحماية “الانترنت” من التلاعب السياسي والأخبار المزيفة وانتهاكات الخصوصية
أبرز المواد
 كين: مورينيو قادر على إنهاء “صيام” توتنهام عن الألقاب
أبرز المواد
 بعد النجاح الكبير.. إنتاج جزء ثان من «الجوكر»
أبرز المواد
 سعودية في “جنيس” بأطول أسطول سيارات في العالم
أبرز المواد
 “فيسبوك” على خطى “إنستغرام”: خاصية تحمي مشاركات الأصدقاء
أبرز المواد
 بسبب الديون.. مصادرة سيارات “واحد من أغنى أندية العالم”
أبرز المواد
 اكتشاف مخاطر صحية جديدة للعيش قرب الطرق المزدحمة
أبرز المواد
إطلاق قذيفتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

إطلاق قذيفتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

أبرز المواد
العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة

العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة

أبرز المواد
لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور

لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور

أبرز المواد
قصر العان التاريخي بنجران .. مدونة الذكريات وحارس المدينة القديمة

قصر العان التاريخي بنجران .. مدونة الذكريات وحارس المدينة القديمة

أبرز المواد

إطلاق قذيفتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل

إطلاق قذيفتين من قطاع غزة على جنوب إسرائيل
http://almnatiq.net/?p=802688
المناطق -وكالات

أطلقت قذفتان من قطاع غزة، على جنوب إسرائيل، الأمر الذي أدى إلى تفعيل إنذار داخل منطقة مفتوحة، جنوبي إسرائيل.

واندلعت الموجة الجديدة من التصعيد بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية في قطاع غزة بعد اغتيال إسرائيل بهاء أبو العطا، القيادي في الجناح العسكري لحركة الجهاد.

ويوم الجمعة الماضي، توفي فلسطيني متأثرا بجروحه، من عائلة السواركة التي قصف الجيش الإسرائيلي منزلها في قطاع غزة، خلال التصعيد الأخير، مما أدى إلى قتل 8 من أفرادها حينها.

وعقب ذلك، قال مسؤولون طبيون بغزة إن عدد الفلسطينيين الذين لقوا حتفهم خلال يومين من القتال بلغ 34، نصفهم تقريبا من المدنيين.

روابط ذات صلة

العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة

العراق.. عشرات الجرحى في محاولة فض اعتصام مدينة الحلة
لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور

لبنان.. حركة أمل وحزب الله يطلقون رصاص في بيروت.. وهدم خيام المعتصمين في صور
قصر العان التاريخي بنجران .. مدونة الذكريات وحارس المدينة القديمة

قصر العان التاريخي بنجران .. مدونة الذكريات وحارس المدينة القديمة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*