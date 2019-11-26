بمكسب تخطى الضعف.. مشتري عود «السندباد» يبيعه بمليون ونصف

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أعلن رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للترفيه تركي آل الشيخ في تغريدة على حسابه في «تويتر» أن مشتري عود راشد الماجد بـ600 ألف ريال، أعاد بيعه بمليون ونصف المليون ريال، ليتخطى بذلك ضعف ثمنه الذي بيع به في المزاد العلني الذي أقيم في «ليلة السندباد» الجمعة.

وأكد الماجد في وقت سابق أن هذا العود له مكانة خاصة جدا، إذ يحتفظ به منذ نحو 27 عاماً، وهو إهداء من الملحن المبدع الراحل صالح الشهري، ولحن عليه أجمل أغنيات مسيرته الفنية، منها (شرطان الذهب)، و(رجاوي)، و(أغلى حبيبة) وغيرها. ويعتبر الماجد هذا العود تحديداً جزءاً من إرثه الفني، فضلاً عن مكانته العاطفية لديه، ويمثل بالنسبة له ذكريات جميلة في تلحين العديد من الأغنيات البارزة في مسيرته، وأنه حافظ على هذا العود ضمن مقتنياته الخاصة بحرص شديد ليقدم في مزاد الحفل كأيقونة موسيقية يعتز بها كثيراً.