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عاصفتان “تنسفان” احتفال ملايين الأمريكيين بعيد الشكر

عاصفتان “تنسفان” احتفال ملايين الأمريكيين بعيد الشكر
http://almnatiq.net/?p=802713
المناطق - وكالات

تتوقع هيئة الطقس الوطنية الأميركية اجتياح عاصفتين شديدتين مصحوبتين بثلوج كثيفة، ورياح قوية، غرب الولايات المتحدة هذا الأسبوع، مما سيقضي على خطط ملايين الأميركيين الخاصة بعيد الشكر، الخميس.

وتبدأ العاصفة الأولى في إسقاط ثلوج يتجاوز منسوبها 30 سنتيمترا، مساء الاثنين، على منطقة تمتد من جنوب ولاية وايومنغ وحتى وسط كولورادو.

وتبلغ سرعة الرياح المصاحبة للعاصفة 72 كيلومترا في الساعة.

وذكرت الهيئة أنه من المتوقع أن تسقط العاصفة الثانية ثلوجا على أجزاء من شمال غرب البلاد مطلة على المحيط الهادي، اعتبارا من مساء الثلاثاء، في ظل ظروف شديدة البرودة في أوريغون وشمال كاليفورنيا.

وقالت الجمعية الأميركية للسيارات إن نحو 55 مليون شخص سيسافرون بسياراتهم، أو بالطائرات خلال عيد الشكر.

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