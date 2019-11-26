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الذكاء الاصطناعي يمنع السائق من استخدام الهاتف وراء المقود

الذكاء الاصطناعي يمنع السائق من استخدام الهاتف وراء المقود
http://almnatiq.net/?p=802717
المناطق - الرياض

ابتكر المهندسون الروس نظاما ذكيا يجعل سائق السيارة يتابع ما يحدث في الطريق أثناء السير ويمنعه من استخدام الهاتف الخليوي.

وحسب الإحصاءات الواردة من الجبهة الشعبية الروسية فإن مكالمات وراء المقود تتسبب غالبا في وقوع حوادث المرور الخطيرة، بما في ذلك تلك التي تودي بحياة المارة والسائقين والركاب.

وابتكر المهندسون مستشعرَيْن. صمم أولهما “إنتيسون” الخبراء في مركز “إيمبولس” (النبضة) التابع لشركة “روستيخ” الروسية والذي يتعرف على إيماءات السائق ويسجل دوران رأسه وحركة عينيه ويرسل إليه إشارات تحذير.

أما ثانيهما “نيرونت” فيمكن أن يتعرف على درجة إرهاق السائق وفقدان التركيز ويتابع نشاط عضلاته.

وقد بدأت سلطات مقاطعة نوفغورود اختبار مستشعر “نيرونت” وتم تركيبه في 6 حافلات لطلاب المدارس. أما جهاز “إنتيسون” فيخطط لتركيبه في الحافلات العامة بمدينة نوفغورود.

وأعرب الخبراء عن قناعتهم بأن الذكاء الاصطناعي أكثر نفعا من جهاز “تخوغراف” المستخدم حاليا في وسائل النقل العام والذي يسجل وقت السير ولا يسجل حالة السائق ولا يبلغ السائق أو مركز إدارة المرور عن تعب السائق كي يتيح له فرصة للراحة.

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