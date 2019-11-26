المملكة توافق على تمويل مشروعات صحية وتعليمية في السودان بقيمة 487 مليون ريال

المناطق - الرياض

تسلم وزير المالية السودانى الدكتور إبراهيم البدوى رسالة خطية تنص على موافقة مجلس إدارة الصندوق السعودي للتنمية على تخصيص قرضين لتمويل مشروعات في قطاعي الصحة والتعليم في السودان، بقيمة 487.5 مليون ريال سعودي بواقع 243.75 مليون لكل قطاع

وأكد وزير المالية السودانى عقب استقباله في مكتبه بالوزارة اليوم سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر ، أن التمويل يأتي في مرحلة مفصلية لتطوير الاقتصاد ، فضلاً عن أهمية توقيته المتزامن مع إعداد موازنة العام 2020م التي يتم خلالها تخصيص زيادات معتبرة للموارد المرصودة لقطاعي التعليم والصحة لتعظيم الأهداف الأممية للتنمية المستدامة المتعلقة بمجاليهما

وثمّن الوزير السوداني جهود المملكة في تعزيز التعاون الاقتصادي مع السودان ، متوقّعاً زيادة فرص التعاون لتشمل أكبر عدد من المشروعات في المرحلة المقبلة

وأشار إلى السعى لتضمين مشروعات كبرى في موازنة 2020م من بينها خط سكة حديد موازي يربط بين الخرطوم وبورتسودان وتطويره مستقبلاً ليربط بين مواقع الإنتاج وموانئ الصادر، بما يسهم في استغلال ميناء بورتسودان كميناء إقليمي لتشبيك الاقتصاد الوطني مع دول الجوار

من جانبه أكد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى السودان على بن حسن جعفر حرص المملكة على دعم السودان وحكومته، مشيراً إلى إسهام الصندوق في تمويل العديد من المشروعات من بينها السدود والطرق والصحة والتعليم

وأشاد بمستوى العلاقات الراسخة والتاريخ المشترك الذي يربط بين البلدين الشقيقين ، مؤكداً حرص المملكة على دعم جهود التنمية في السودان وزيادة التنسيق المشترك في شتى المجالات والتعاون لما فيه مصلحة البلدين الشقيقين

وكشف السفير جعفر عن عزم القطاع الخاص السعودي لزيادة استثماراته في السودان وتعزيز علاقات الروابط الأخوية المميزة والتاريخ المشترك بين البلدين