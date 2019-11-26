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«التعليم» توضح مستجدات تعيين خريجي التربية الخاصة

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«التعليم» توضح مستجدات تعيين خريجي التربية الخاصة

«التعليم» توضح مستجدات تعيين خريجي التربية الخاصة
http://almnatiq.net/?p=802729
المناطق - الرياض

قالت المتحدثة باسم وزارة التعليم ابتسام الشهري: إن تحديد الاحتياج لمعلمي التربية الخاصة، يتم وفقاً للاحتياج السنوي المبني على نسبة النمو في معاهد وبرامج التربية الخاصة

وأكدت الشهري وفقا لـ «عكاظ»- حرص وزارة التعليم على استيعاب أكبر عدد من الخريجين كل عام، مشيرة إلى أن التعيين على وظائف «معلم التربية الخاصة» لايزال مستمراً سنوياً

وأفادت بأن تعيين الخريجين يتم بناءً على الاحتياج السنوي المرتبط بنسب النمو في معاهد وبرامج التربية الخاصة، وعليه فإن الاحتياج والتوظيف لمعلمي التربية الخاصة مستمر، ولكن قد تزيد أعداد الخريجين على الاحتياج السنوي من الوظائف، وهذا يؤثر في استيعاب الخريجين

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