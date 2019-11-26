3 تريليونات دولار زيادة ثروات المليونيرات في أسبوع

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زادت ثروات أغنى 100 شخص في العالم بأكثر من 500 مليار دولار هذا العام، بفضل صعود سوق الأسهم الأمريكية إلى مستوى قياسي. وبالرغم من التوترات التجارية والشكوك بشأن ركود الاقتصاد الأمريكي، أظهر مؤشر بلومبيرغ لثروات المليونيرات،أن ثرواتهم زادت بنحو 3 تريليونات دولار هذا الأسبوع

وأظهر المؤشر أيضا أن ثروات أغنى 100 شخص في العالم زادت في المتوسط بنحو 5 مليارات دولار لكل واحد منهم خلال هذا العام

ويتربع على عرش قائمة أثرى 10 أشخاص في العالم بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت والذي تبلغ ثروته 110 مليارات دولار، وفي المركز الثاني حل جيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الأمريكية للتجارة الإلكترونية بثروة 109 مليارات دولار، وثالثاً جاء رجل الأعمال الفرنسي ومؤسس مجموعة «لويس فيتون» برنار أرنو بثروته التي بلغت نحو 103 مليارات دولار، وفي المركز الرابع جاء رئيس مجلس إدارة شركة «بيركشي هاثاواي» الأمريكية وارن بافت بثروة تُقدر بنحو 86.6 مليار دولار، وخامساً جاء مؤسس موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مارك زوكربيرغ، الذي بلغت ثروته نحو 74.5 مليار دولار، وسادساً حل رجل الأعمال الإسباني ومؤسس شركة أزياء «إينديتيمس» أمانسيو أورتيجا بثروة بلغت نحو 67.6 مليار دولار، وفي المركز السابع جاء لاري بايج وهو شاب أمريكي ساهم في تأسيس محرك البحث «قوقل»، والذي بلغت ثروته 64.3 مليار دولار، وكان المركز الثامن من نصيب عالم الإلكترونيات الأمريكي ذي الأصول الروسية سيرجي برين، الذي يعد أحد المشاركين في تأسيس شركة «قوقل» بثروة تبلغ نحو 62.4 مليار دولار، وتاسعاً حل رجل الأعمال الأمريكي تشارلز كوك الذي يمتلك 42% من شركة صناعات «كوك» بثروة تُقدر بنحو 61.7 مليار دولار، وفي المرتبة العاشرة وبثروة تُقدر بنحو 61.7 مليار دولار، جاءت جوليا مارغريت فليشر، وريثة الملياردير ديفيد كوك الذي توفي في شهر أغسطس الماضي