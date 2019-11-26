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مصرع 3 أشخاص وإصابة 150 جراء زلزالين بقوة 6.4 في ألبانيا

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مصرع 3 أشخاص وإصابة 150 جراء زلزالين بقوة 6.4 في ألبانيا

مصرع 3 أشخاص وإصابة 150 جراء زلزالين بقوة 6.4 في ألبانيا
http://almnatiq.net/?p=802746
المناطق - رويترز

ضرب زلزال بقوة 6.4 درجة ألبانيا، فجر الثلاثاء، وأتبعه زلزال آخر بقوة 6.4 درجة، ما أسفر عن مصرع 3 أشخاص وإصابة 150 آخرين.

وأفادت وكالة “رويترز” نقلا عن مسؤولين في ألبانيا بأن ثلاثة أشخاص لقوا مصرعهم جراء زلزال قوي ضرب البلاد فجر اليوم الثلاثاء متسببا في أضرار كبيرة.

وذكرت هيئة المسح الجيولوجي الأمريكية أن الهزة وقعت على بعد 10 كيلومترات شمال غربي مدينة شيجاك بين بلدة دوريس الساحلية والعاصمة، وبعمق 10 كيلومترات.

وعرضت لقطات مصورة بثت على مواقع التواصل الاجتماعي ما بدا أنه مبنى منهار في دوريس الواقعة على ساحل البحر الادرياتيكي على بعد 40 كيلومترا غربي العاصمة، وعرضت تسجيلات أخرى أبنية تظهر عليها صدوع كبيرة.

وقال متحدثان باسم الحكومة لـ«رويترز» إن الأبنية في دوريس تلقت الضرر الأكبر وإن عددا قليلا من الناس نقلوا إلى مستشفى في تيرانا.

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