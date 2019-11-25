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إطلاق 4 من سجناء الديون بمنطقة جازان ..

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بدعم من وقف اللؤلؤة بالرياض  :

إطلاق 4 من سجناء الديون بمنطقة جازان ..

إطلاق 4 من سجناء الديون بمنطقة جازان ..
http://almnatiq.net/?p=802751
المناطق - فضة عطيف
بمبادرة كريمة من مؤسسة اللؤلؤة الوقفية في مدينة الرياض ، نجحت جهود لجنة رعاية السجناء والمفرج عنهم وأسرهم ” تراحم ” بمنطقة جازان في احتواء وإنهاء معاناة أربعة من النزلاء السعوديين الموقوفين في إصلاحية مدينة جازان وسجن محافظة ضمد بموجب قرارات شرعية صادرة من محاكم التنفيذ على خلفية مطالبات مالية لعجزهم عن الوفاء بها في المواعيد المتفق عليها .
وبحسب رئيس اللجنة الأستاذ علي بن موسى زعلة فقد تم رصد ودراسة هذه الحالات من خلال المتابعة الميدانية لأوضاع النزلاء الغارمين بالتعاون مع المختصين بإدارة سجون المنطقة ، وبعد التأكد من إعسارهم جرى التواصل مع الإدارة التنفيذية للمؤسسة الوقفية والتي قامت بإعتماد وتحويل المبالغ اللازمة لتسديد كامل المديونيات المترتبة بحقهم ، مما أسهم في إستكمال إجراءات إطلاق سراحهم وسرعة عودتهم لمنازلهم ولم شملهم مع أسرهم .
وقد نوه رئيس اللجنة بتفاعل إدارة وقف اللؤلؤة وسرعة تجاوبهم لتفريج كربات هؤلاء النزلاء المعسرين ، سائلا الله عزوجل لهم التوفيق والسداد.

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