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لليوم الثالث.. قطع الطرق الرئيسية في البصرة

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لليوم الثالث.. قطع الطرق الرئيسية في البصرة

لليوم الثالث.. قطع الطرق الرئيسية في البصرة
http://almnatiq.net/?p=802754

لليوم الثالث على التوالي، أقدم المحتجون العراقيون على قطع كافة الطرق الرئيسية المؤدية إلى مركز محافظة البصرة، جنوبي البلاد.

وذكرت تقارير إعلامية، الثلاثاء، أنه جرى قطع طريق جسر خالد وطريق جسر الكزيزة، كما قطع المتظاهرون كافة الطرق المؤدية إلى ميناء أم قصر والخور ومعمل الأسمدة ومجمع الخزن والتصدير من جهة ناحية خور.

كما قام المتظاهرون بقطع بعض الطرق المؤدية للحقول النفطية في قضاء الزبير غربي البصرة، وقطع طريق أبو الخصيب- فاو، وعزل قضاء الفاو عن مركز المحافظة، بالإضافة إلى قطع طريق البصرة – زبير.

وأوضحت مصادر إعلامية أن القوات الأمنية كانت حاولت في وقت سابق فتح الطريق في جسر الكزيزة عن طريق استخدام الرصاص الحي واعتقال عدد من المحتجين، لكنها سرعان ما انسحبت مع تزايد أعداد المتظاهرين.

وأفادت تلك المصادر أنه يجري فتح الطرق المغلقة أمام بعض الحالات الخاصة مثل المرضى والطواقم الطبية ومنتسبي القوات الأمنية.

وفي محافظة النجف قام المتظاهرون بقطع الجسر الرابط بين الكوفة والنجف.

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