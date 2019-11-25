بلدي دومة الجندل يعقد جلسته السابعة والخمسين

المناطق - الجوف

عقد المجلس البلدي لبلدية محافظة دومة الجندل جلسته العادية السابعة والخمسين برئاسة سعادة الدكتور نواف بن عبدالكريم السالم وحضور أعضاء المجلس وذلك في يوم الثلاثاء الموافق ١٤٤١/٣/٢٢ في تمام الساعة العاشرة صباحا بمقر المجلس.

وفي مستهل الجلسة أشاد المجلس بإقامة مهرجان السمح الموسمي الأول الذي نظمته بلدية محافظة دومة الجندل في مدينة التمور بمحافظة دومة الجندل، وشكر البلدية على جهودها في الإعداد والتنظيم، ورفع المجلس شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الجوف صاحب السمو الملكي فيصل بن نواف بن عبدالعزيز على موافقته على إقامة المهرجان، ولسعادة محافظ دومة الجندل الدكتور طلال بن مشل التمياط، وأكد المجلس على تطوير المهرجان من خلال تقويمه والبناء على الإيجابيات في الدورة القادمة للمهرجان.

ومن ثمَّ استعرض وناقش المجلس جدول أعماله واتخذ العديد من القرارات والتوصيات المناسبة؛ ومنها ما يلي:

تقديم تقرير يتضمن مخرجات أعمال اجتماع المجلس مع مدير عام هيئة السياحة والتراث الوطني بمنطقة الجوف ورئيس بلدية محافظة دومة الجندل في متحف الجوف الإقليمي والذي عقد في يوم الأربعاء ١٤٤١/٣/٢ والتأكيد على توصيات اللقاء والتكامل والتعاون مع فرع الهيئة بالمنطقة وتقديم الدعم للمواقع السياحية والتراثية بالمحافظة وتنظيم الفعاليات في المنطقة الأثرية وكل ما من شأنه تطوير المحافظة ومراكزها.

ولأهمية عرض احتياجات المحافظة من الخدمات البلدية على معالي وزير الشؤون البلدية والقروية ومسؤولي الوزارة؛ وافق المجلس على عقد اجتماع يعرض ويحدد فيه احتياجات البلدية المهمة والأساسية ورفع هذه الاحتياجات إلى الوزارة ومتابعتها من قبل المجلس.

كما عرض وناقش المجلس تعاميم وخطابات الأمانة العامة للمجالس البلدية والتأكيد على ما ورد فيها من مضامين وتعليمات.

وأطلع المجلس على تصميم جسر المشاة الذي ستنفذه البلدية والذي سيربط بين حديقة المركز الحضاري ومدينة التمور على طريق الملك عبدالعزيز بالمحافظة .

وسيتم تقديم خطة زيارات المجلس للمجالس البلدية في السنة المالية الجديدة؛ وذلك ضمن برنامج الزيارات بين المجالس.

وعرضت لجنة الإعلام بالمجلس تقريرا عن أعمالها وطرحت العديد من المقترحات والتوصيات التطويرية في مجالها.

كما ناقش المجلس مقترح لتصميم بعض المجسمات الجمالية؛ وطرح ذلك من خلال مسابقة للمختصين والمهتمين بهذا المجال، ومنها مجسم جمالي في الدوار الأخير من مخطط الصفاة تقاطع طريق الستين.

كما تم مناقشة مقترح إنشاء بوليفارد في المحافظة في موقع معين ودراسة الموقع المناسب ومدى أهمية وجود بوليفارد في المحافظة.

وتقديم مقترح إنشاء سور- أو إيجاد صيغة تنظيمية معينة- من مركز صحي الغرب نزولا بطلعة حي الجديع، واتخذ المجلس توصيته بهذا الشأن.ومناقشة موضوعات أخرى اُتخذ حيالها القرارات والتوصيات المناسبة.