8 مباريات ساخنة في دوري أبطال أوروبا الليلة

بعد فترة التوقف الدولي وإفساح المجال أمام المنتخبات لخوض مبارياتها، تعود منافسات مسابقة الأندية الأغلى في القارة العجوز “دوري الأبطال”، للدوران من جديد.

وتشهد الليلة إقامة ثماني مباريات قوية لحساب الجولة الخامسة قبل الأخيرة من دور المجموعات للـ”التشامبيونز ليغ”.

وفيما يلي جدول مواعيد مباريات اليوم بتوقيت مكة المكرمة:

المجموعة الأولى

غالطة سراي – تركيا # كلوب بروج – بلجيكا – الساعة 20:55

ريال مدريد – إسبانيا # باريس سان جيرمان – فرنسا – الساعة 23:00.

المجموعة الثانية

سرفينا زفيزدا – صربيا # بايرن ميونيخ – ألمانيا – الساعة 23:00

توتنهام هوتسبير – إنجلترا # أولمبياكوس – اليونان – الساعة 23:00.

المجموعة الثالثة

أتلانتا – إيطاليا # دينامو زغرب – كرواتيا – الساعة 23:00

مانشستر سيتي – إنجلترا # شاختار دونيتسك – أوكرانيا – الساعة 23:00.

المجموعة الرابعة

لوكوموتيف موسكو – روسيا # باير ليفركوزن – ألمانيا – الساعة 20:55

يوفنتوس – إيطاليا # أتلتيكو مدريد – ألمانيا – الساعة 23:00.