“المالية” تُعلن إقفال طرح شهر نوفمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة بالريال

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المناطق - الرياض

أعلن مكتب إدارة الدين العام بوزارة المالية، الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر نوفمبر 2019 تحت برنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي حيث تم تحديد حجم الاصدار بمبلغ إجمالي قدره 1.415 مليار ريال سعودي.
وأوضحت الوزارة في بيان لها اليوم أن الإصدارات قسّمت إلى ثلاث شرائح، الأولى تبلغ 1.285 مليار ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.415 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025 ميلادي، وتبلغ الشريحة الثانية 50 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2.678 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2028 ميلادي، فيما تبلغ الشريحة الثالثة، 80 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 11.091 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2031 ميلادي.

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