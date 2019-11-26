احدث الأخبار

استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب
أبرز المواد
 “الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل
أبرز المواد
 العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء
أبرز المواد
 “المالية” تُعلن إقفال طرح شهر نوفمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة بالريال
أبرز المواد
 المملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي بالدول المتضررة
أبرز المواد
 قنابل الغاز والرصاص المطاطي لفض تظاهرة “نسائية” في إسطنبول
أبرز المواد
 مؤسسة النقد تتجاوز مستهدفَ برنامج تطوير القطاع المالي بشأن “المدفوعات الإلكترونية” قبل 2020م
أبرز المواد
 الدول العربية تؤكد أهمية التوصل إلى إصلاح حقيقي وشامل لمجلس الأمن
أبرز المواد
 تقليل سرعة السفن.. هل ينقذ الأرض؟
أبرز المواد
 الأطفال والشاشات.. دراسة تكشف “أصل المشكلة”
أبرز المواد
 8 مباريات ساخنة في دوري أبطال أوروبا الليلة
أبرز المواد
استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل

استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل

أبرز المواد
تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب

أبرز المواد
“الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل

“الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل

أبرز المواد
العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء

العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء

أبرز المواد

استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل

استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل
http://almnatiq.net/?p=802818
المناطق - الرياض

اعتمد نادي الصقور السعودي حزمة من الإجراءات التنظيمية، في إطار الاستعدادات والتحضيرات المتواصلة للنسخة الثانية من مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور؛ لتسهيل عملية التسجيل والمشاركة، وتذليل العقبات أمام الصقَّارين، من خلال استحداث برامج وأنظمة، دمجت الخدمات المساندة مع البيانات المتعلِّقة بالصقر والصقَّارين، إذ يتم إصدار بطاقة خاصة بالمشاركين؛ بهدف تسهيل عملية الدخول والخروج والمشاركة بالفعاليَّات، حسب الفئة والنوع.
وعزَّز نادي الصقور هذه الآلية، من خلال الإعلانات والبرامج الموجَّهة للصقَّارين عبر منصَّات التواصل الاجتماعي، ممَّا مكّن الصقَّارين من التعرُّف على الشروط والقوانين المتعلِّقة بالمسابقات والفعاليَّات، التي تبدأ من عمليات المعاينة والفرز والتسجيل، والفحص الطبي، إضافة إلى نوع المسابقة، ليتم بعد ذلك إصدار بطاقة مشارك.
ويواصل نادي الصقور مشروعاته الحالية والمستقبلية المتعلِّقة بتطوير تنظيم فعاليات الصقور، ونشر هذه الثقافة على مستوى الفرد والمجموعة، لتكون إرثًا ثقافياً تتوارثه الأجيال في المملكة العربية السعودية، من خلال استحداث الفعاليات والمعارض، التي تربط الأجيال القادمة بتراثها العريق.
كما أنهى النادي الاستعدادات الأخيرة، واضعاً اللمسات النهائية المتعلقة بالمسابقات، إذ تم إغلاق باب التسجيل أمس، في جميع المراكز والمدن التي أعلن عنها سابقاً، وذلك مع بدء العد التنازلي لانطلاق المهرجان يوم الأحد المقبل الذي يصادف الأول من ديسمبر، ويستمر على مدار 16 يوماً، بمشاركة واسعة من الصقارين المحترفين من السعودية والخليج والعالم، ضمن فعاليات مسابقتي الدعو (الملواح) 400 متر، والمزاين.

روابط ذات صلة

تراجع أسعار الذهب

تراجع أسعار الذهب
“الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل

“الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل
العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء

العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*