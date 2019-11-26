محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات

حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشّن سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود بمقر المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية “السرعة” بالسيارات المدنية، حيث استمع سموه خلال حفل التدشين لشرح مفصل من مدير مرور حفرالباطن العقيد ضافر سعد الشهري والذي تناول دور عمل الآلية والخطوات التي سوف تتبع من خلال الرصد، وعن كيفية التعامل مع المخالفين.

حيث اطلع سمو المحافظ على أحدث التجهيزات في المركبات التي ستتولى رصد المخالفات، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات.