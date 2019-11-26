احدث الأخبار

بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان
منطقة الجوف
 وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها
أبرز المواد
 بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات
المنطقة الشرقية
 المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة تسجل مستويات قياسية عند 36% من الإجمالي
أبرز المواد
 متظاهرون غاضبون يقطعون جسورًا وطرقًا في عدة مدن بوسط وجنوب العراق
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب
أبرز المواد
 “الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل
أبرز المواد
 العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء
أبرز المواد
 “المالية” تُعلن إقفال طرح شهر نوفمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة بالريال
أبرز المواد
بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

منطقة الجوف
وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها

وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها

أبرز المواد
بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

المنطقة الشرقية

محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات

محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات
http://almnatiq.net/?p=802827
حفر الباطن - عبدالله السعيدي

دشّن سمو محافظ حفرالباطن الأمير منصور بن محمد ال سعود بمقر المحافظة صباح اليوم الثلاثاء، نظام الرصد المتحرك للمخالفات المرورية “السرعة” بالسيارات المدنية، حيث استمع سموه خلال حفل التدشين لشرح مفصل من مدير مرور حفرالباطن العقيد ضافر سعد الشهري والذي تناول دور عمل الآلية والخطوات التي سوف تتبع من خلال الرصد، وعن كيفية التعامل مع المخالفين.
حيث اطلع سمو المحافظ على أحدث التجهيزات في المركبات التي ستتولى رصد المخالفات، داعياً قائدي المركبات للالتزام بالأنظمة المرورية حِفاظاً على الأرواح والممتلكات.

روابط ذات صلة

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز
الجبلي إلى رتبة “رائـد” في سجون الشرقية

الجبلي إلى رتبة “رائـد” في سجون الشرقية
محافظ القطيف يرعى الملتقى الثالث للجودة بالمحافظة

محافظ القطيف يرعى الملتقى الثالث للجودة بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*