احدث الأخبار

بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان
منطقة الجوف
 وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها
أبرز المواد
 بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات
المنطقة الشرقية
 المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة تسجل مستويات قياسية عند 36% من الإجمالي
أبرز المواد
 متظاهرون غاضبون يقطعون جسورًا وطرقًا في عدة مدن بوسط وجنوب العراق
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب
أبرز المواد
 “الزكاة”: تطبيق ضريبة السلع الانتقائية على المشروبات المحلاة بداية ديسمبر المقبل
أبرز المواد
 العقاري” يحصل على المركز الثالث عالميا في استراتيجية تجربة العملاء
أبرز المواد
 “المالية” تُعلن إقفال طرح شهر نوفمبر 2019 من برنامج صكوك المملكة بالريال
أبرز المواد
بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

منطقة مكة المكرمة
أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

منطقة الجوف
وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها

وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها

أبرز المواد
بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

المنطقة الشرقية

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز
http://almnatiq.net/?p=802828
القطيف - المناطق

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقارا في عنك، بمحافظة القطيف.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الـدُّكتور ماجد بن عبد الله القصبي لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقارا في مدينة عنك بمحافظة القطيف لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقا بمدينة عنك في محافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبل معاليه في كافة المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني، أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على كافة الأصعدة.

ودعا المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة (إن و جد) مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجد، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل.

روابط ذات صلة

محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات

محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات
الجبلي إلى رتبة “رائـد” في سجون الشرقية

الجبلي إلى رتبة “رائـد” في سجون الشرقية
محافظ القطيف يرعى الملتقى الثالث للجودة بالمحافظة

محافظ القطيف يرعى الملتقى الثالث للجودة بالمحافظة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*