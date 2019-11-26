بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز

القطيف - المناطق

وافق وزير الشؤون البلدية والقروية الدكتور ماجد بن عبد الله القصبي، على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقارا في عنك، بمحافظة القطيف.

وقدم معالي أمين المنطقة الشرقية المهندس فهد بن محمد الجبير شكره لمعالي وزير الشؤون البلدية والقروية الـدُّكتور ماجد بن عبد الله القصبي لموافقته على بدء إجراءات نزع ملكية 68 عقارا في مدينة عنك بمحافظة القطيف لصالح تنظيم مسار شارع عرض (30م) والممتد من شارع الملك عبدالعزيز حتى التقائه بشارع عبدالرحمن بن عوف شرقا بمدينة عنك في محافظة القطيف، منوهاً بالدعم الذي تتلقاه أمانة المنطقة الشرقية من قبل معاليه في كافة المشاريع التنموية والبرامج الخدمية.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة القطيف المهندس محمد بن عبد المحسن الحسيني، أن تزايد النمو السكاني، أحد العوامل التي تسبب أزمة مرورية وتخل بانسياب الحركة المرورية، الأمر الذي دعا لاعتماد مشاريع لتأهيل وتطوير الطرق ليتناسب ذلك مع حجم النمو في المحافظة على كافة الأصعدة.

ودعا المواطنين أصحاب العقارات التي تقع على هذه الشوارع إحضار الوثائق المطلوبة وهي: صورة الصك مع الأصل للمطابقة، صورة البطاقة مع الأصل، صورة الوكالة (إن و جد) مع الأصل، صورة رخصة البناء إن وجد، صورة الولاية للأوقاف مع الأصل، العنوان الوطني، صورة من صك حصر الورثة (إن وجد) مع الأصل.