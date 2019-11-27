جازان تتزين بالأمطار

جازان تتزين بالأمطار

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جازان تتزين بالأمطار

جازان تتزين بالأمطار
http://almnatiq.net/?p=802833
المناطق - الرياض

هطلت مساء اليوم , أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة جازان، شملت مدينة جيزان، ومحافظات الداير بني مالك وفيفاء وهروب والريث والعارضة والدرب، ومراكز وادي جازان والحقو والفطيحة وقرى المخلاف وعدد من المراكز والقرى التابعة للمنطقة.
جعلها الله سقيا خير وبركة وعم بنفعها أرجاء البلاد.

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