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أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

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أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان

أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان
http://almnatiq.net/?p=802837
الجوف - محمد الحسن

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف بمكتبه اليوم، مدير مركز التنمية الاجتماعية بمحافظة دومة الجندل سلامة بن ندا الزارع، يرافقه  المدير التنفيذي لجمعية
” رفا ” الأهلية لرعاية مرضى الفم والأسنان بالمنطقة الدكتور عبدالله بن حمود البديوي، وأعضاء المجلس.
واستمع سموه لشرح من الدكتور البديوي ، عن أن أهم أهداف الجمعية في تعزيز ونشر الاهتمام بطب الأسنان، وتشجيع العمل التطوعي في هذا المجال، وتشجيع البحث العلمي في مجالات طب الأسنان المختلفة خاصة تلك المتعلقة بمنطقة الجوف، وتنظيم الندوات والمؤتمرات العلمية بغرض تبادل المعلومات العلمية ورفع مستوى المعرفة العلمية للعاملين في مجال طب الأسنان، ونشر الوعي والاهتمام بصحة الفم والأسنان في المنطقة، كما تهدف الجمعية لتوثيق العلاقة بين العاملين أو المهتمين بمجال طب الأسنان بالمنطقة والجمعية، وتنظيم المشاركات
والأنشطة الاجتماعية لصالح هؤلاء الأفراد داخل المنطقة وخارجها، وحصر مرضى الفم والأسنان وعلاجهم للإسهام من تقليل قوائم الانتظار.
وبارك سموه للجمعية تأسيسها وانطلاقة أنشطتها، ودشن حسابات التواصل الاجتماعي الخاصة بالجمعية، متسلماً سموه درعاً تذكارياً بهذه المناسبة .

 

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