أمير الشرقية يلتقي الاعلامي الكويتي الشليمي

وأكد سموه أن الإعلام عنصر رئيس في نماء وتطور المجتمعات، وهو شريك أساسي في كل عمل تنموي، مبيناً أن رسالة الإعلام السامية، يجب أن تكون مركزةً على صنع الوعي، وتوسيع المدارك، والبعد عن بث الفرقة والخلاف، والحرص على جمع الكلمة، واستشراف المستقبل، وبث الطمأنينة في نفوس الناس، والتعريف بالمنجزات التنموية، مشيراً سموه أن الملتقيات والمنتديات التي تجمع مختلف الأفكار والآراء من دول الخليج والعالم العربي، تسهم في الخروج برؤية مشتركة نحو تطوير العمل الإعلامي، وتحقيق التميز على مستوى المنطقة، متمنياً سموه للدكتور الشليمي التوفيق.