أمير الشرقية يلتقي الاعلامي الكويتي الشليمي

التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية، بمكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الثلاثاء)، الدكتور فهد الشليمي الإعلامي الكويتي والمحلل السياسي، والذي شارك مؤخراً في الملتقى الاستشراف ودوره في حل الأزمات الإعلامية.
وأكد سموه أن الإعلام عنصر رئيس في نماء وتطور المجتمعات، وهو شريك أساسي في كل عمل تنموي، مبيناً أن رسالة الإعلام السامية، يجب أن تكون مركزةً على صنع الوعي، وتوسيع المدارك، والبعد عن بث الفرقة والخلاف، والحرص على جمع الكلمة، واستشراف المستقبل، وبث الطمأنينة في نفوس الناس، والتعريف بالمنجزات التنموية، مشيراً سموه أن الملتقيات والمنتديات التي تجمع مختلف الأفكار والآراء من دول الخليج والعالم العربي، تسهم في الخروج برؤية مشتركة نحو تطوير العمل الإعلامي، وتحقيق التميز على مستوى المنطقة، متمنياً سموه للدكتور الشليمي التوفيق.
من جهته عبر الدكتور فهد الشليمي عن شكره وتقديره لسمو أمير المنطقة الشرقية على تفضل سموه بهذه التوجيهات الكريمة، مؤكداً أن سموه خير داعم للإعلام، وحريص على أن يقوم برسالته السامية.
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