احدث الأخبار

تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل
منطقة تبوك
 أمير الشرقية يلتقي الاعلامي الكويتي الشليمي
المنطقة الشرقية
 مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية
أبرز المواد
 بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية
منطقة مكة المكرمة
 أمير الجوف يستقبل المدير التنفيذي وأعضاء جمعية رفا للعناية بمرضى الأسنان
منطقة الجوف
 وزير الثقافة يوجه بدراسة احتياجات اللجنة الوطنية للتربية والعلوم والثقافة وسبل تطويرها
أبرز المواد
 بلدية القطيف: نزع ملكية 68 عقارا في عنك لتنظيم مسار شوارع الملك عبد العزيز
المنطقة الشرقية
 محافظ حفر الباطن يدشن نظام الرصد المتحرك للمخالفات
المنطقة الشرقية
 المدفوعات الإلكترونية لقطاع التجزئة تسجل مستويات قياسية عند 36% من الإجمالي
أبرز المواد
 متظاهرون غاضبون يقطعون جسورًا وطرقًا في عدة مدن بوسط وجنوب العراق
أبرز المواد
 استعدادات مكثفة لانطلاق مهرجان الملك عبدالعزيز للصقور بنسخته الثانية الأحد المقبل
أبرز المواد
 تراجع أسعار الذهب
أبرز المواد
تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

منطقة تبوك
أمير الشرقية يلتقي الاعلامي الكويتي الشليمي

أمير الشرقية يلتقي الاعلامي الكويتي الشليمي

المنطقة الشرقية
مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

مجلس الوزراء يُجدد رفض المملكة التام لتصريحات الحكومة الأمريكية بشأن المستوطنات الإسرائيلية في الضفة الغربية

أبرز المواد
بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

بر جدة تدرب أكثر من 550 متطوعاً على الأعمال الخيرية والإغاثية

منطقة مكة المكرمة

تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل
http://almnatiq.net/?p=802859
المناطق - تبوك
نظمت إدارة الطفولة المبكرة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار “حقوقنا مستقبل” بحضور المدير العام لتعليم المنطقة إبراهيم العمري والقيادات التعليمية للبنين والبنات بالمنطقة.
وأوضح مدير التعليم بالمنطقة من خلال كلمته في الاحتفال بهذا اليوم أن إدارة التعليم بمنطقة تبوك تولي حقوق الطفل اهتمامًا كبيرًا وفق منهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية داعيًا الأسر إلى القيام بدورها والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمدنية المعنية في غرس القيم لدى الأطفال وتحويلها إلى واجبات ومن ثم إلى سلوكيات يمارسها الطفل في جميع جوانب حياته.
وتحدث عن أهمية وجوب تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه.
بدورها أوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة ميرفت الثمالي أن اليوم العالمي للطفل يوافق العشرين من شهر نوفمبر من كل عام للتذكير بحقوقهم وواجباتهم إضافةً إلى حق الطفل بتوفير الحماية له من الإيذاء النفسي والجسدي بجميع صوره.
يذكر أن برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة قد تضمن إقامة معرض مصاحب للفعاليات وأوبريت شارك فيه أطفال من مختلف مدارس المنطقة.
وفي ختام الاحتفال كُرمت الجهات الداعمة والإدارات المساندة ومديرو الإدارات وملاك المدارس الأهلية المشاركة في تفعيل الاحتفاء بهذا اليوم.

روابط ذات صلة

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة

محافظ حقل يقلد مدير مرور المحافظة رتبته الجديدة
مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ

مدني حالة عمار ينفذ فرضية حريق بمقر الجمارك بالمنفذ
بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

بلدية مركز بئر بن هرماس تطرح عدداً من المواقع الاستثمارية

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*