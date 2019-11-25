تحت شعار “حقوقنا مستقبل” تعليم تبوك يحتفي باليوم العالمي للطفل

المناطق - تبوك

نظمت إدارة الطفولة المبكرة التابعة للإدارة العامة للتعليم بمنطقة تبوك احتفالا بمناسبة اليوم العالمي للطفل تحت شعار “حقوقنا مستقبل” بحضور المدير العام لتعليم المنطقة إبراهيم العمري والقيادات التعليمية للبنين والبنات بالمنطقة.

وأوضح مدير التعليم بالمنطقة من خلال كلمته في الاحتفال بهذا اليوم أن إدارة التعليم بمنطقة تبوك تولي حقوق الطفل اهتمامًا كبيرًا وفق منهج مؤسسي يعمل على تحقيق رؤية الوطن ويكرس حقوق الطفل في التعليم والصحة والتربية داعيًا الأسر إلى القيام بدورها والتعاون مع المؤسسات التعليمية والمدنية المعنية في غرس القيم لدى الأطفال وتحويلها إلى واجبات ومن ثم إلى سلوكيات يمارسها الطفل في جميع جوانب حياته.

وتحدث عن أهمية وجوب تعريف الطفل بحقوقه وتعزيزها في نفسه لتغرس فيه الاعتراف بحقوق الآخرين وفي قيامه بواجباته المستقبلية التي يمليها عليه دينه وحقوق وطنه.

بدورها أوضحت مديرة إدارة الطفولة المبكرة بتعليم المنطقة ميرفت الثمالي أن اليوم العالمي للطفل يوافق العشرين من شهر نوفمبر من كل عام للتذكير بحقوقهم وواجباتهم إضافةً إلى حق الطفل بتوفير الحماية له من الإيذاء النفسي والجسدي بجميع صوره.

يذكر أن برنامج الاحتفاء بهذه المناسبة قد تضمن إقامة معرض مصاحب للفعاليات وأوبريت شارك فيه أطفال من مختلف مدارس المنطقة.

وفي ختام الاحتفال كُرمت الجهات الداعمة والإدارات المساندة ومديرو الإدارات وملاك المدارس الأهلية المشاركة في تفعيل الاحتفاء بهذا اليوم.