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المملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي بالدول المتضررة

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المملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي بالدول المتضررة

المملكة تدعم منظمة الفاو بمبلغ 1.5 مليون دولار لمكافحة الجراد الصحراوي بالدول المتضررة
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المناطق - واس

قدمت المملكة العربية السعودية ممثلة في وزارة البيئة والمياه والزراعة دعمًا ماليًا قيمته مليون وخمسمائة ألف دولار؛ لدعم صندوق الطوارئ لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى التابعة لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة “الفاو”، يستهدف دعم وتعزيز ورفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في أربع دول هي: اليمن، السودان، إريتريا، وإثيوبيا.
جاء ذلك خلال لقاء وكيل الوزارة للخدمات المشتركة علي بن أحمد العسيري، ومدير عـام مركـز مكـافحـة الجراد والآفات المهاجرة المهندس محمد بن حسين الشمراني بالأمين التنفيذي لهيئة مكافحة الجراد الصحراوي بالمنطقة الوسطى الدكتور مأمون العلوي بمقر المنظمة بالقاهرة والاجتماع؛ للاطلاع على برنامج وخطة الصرف للدول المتضررة، ومناقشة التحديات خلال هذه المرحلة المقبلة؛ لرفع كفاءة أعمال مكافحة الجراد الصحراوي في هذه الدول؛ للحد من تأثيره على المملكة.
يذكر أن هذا الدعم المقدم من المملكة العربية السعودية لمنظمة الزراعة والأغذية للأمم المتحدة “الفاو”، يأتي استمراراً لما قامت به المملكة خلال السنوات الماضية؛ لدعم اعمال مكافحة الجراد الصحراوي لكثير من الدول لتعزيز قدراتها الفنية واللوجستية؛ للحد من تأثيره على المحاصيل الزراعية على تلك الدول.

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