تعديل سلوك الطفل بالقصة القصيرة.. دورة تدريبية بالنادي الأدبي بتبوك غدًا

المناطق - تبوك

ينظم النادي الأدبي في منطقة تبوك غدًا دورة تدريبية بعنوان “تعديل سلوك الطفل بالقصة القصيرة” وذلك بعد صلاة العشاء في القاعة الرئيسة بمقر النادي بحي المروج.

وأوضحت الهيئة الإدارية بالنادي بأن الدورة التي يقدمها المستشار النفسي فهد بن مسلم ستتناول عدة محاور من أهمها: التعرف على سلوك الأطفال وأنواعه ونشأة السلوك ومصدره بالإضافة إلى تسليط الضوء على الطرق الحديثة لتعديل السلوك بالصور الذهنية عن طريق القصة ومحاكات الشخصيات بالقصة القصيرة والنمذجة بالقصة المصورة.

ووجهت الهيئة الإدارية بالنادي الدعوة للجميع وللمهتمين بالحراك الثقافي في المنطقة للحضور والاستفادة مما سيقدم خلال الدورة التدريبية وإثراءها بالنقاشات التي ستتاح لهم في ختامها.